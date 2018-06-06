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06 Haziran 2018 18:27

Ensarioğlu durmak bilmiyor

Eski devlet bakanı ve İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Salim Ensarioğlu, seçim çalışmaları kapsamında durmak bilmiyor.

Ensarioğlu durmak bilmiyor

06 Haziran 2018 18:27


Diyarbakır’da esnaf ziyareti yapan Mehmet Salim Ensarioğlu, sorun ve sıkıntıları dinledi. Esnaf ile uzun uzun sohbet edip ilin ekonomisi üzerine konuşan Ensarioğlu daha sonra Aydınlık Yarınlar İçin Hak ve Özgürlükler, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AYDER) yönetimini ziyaret etti. Dernek ziyaretinin ardından Güneydoğu Ortak Akıl Platformuna geçen Ensarioğlu, bir süre platform yöneticileri ve üyeleri ile sohbet etti. Ensarioğlu son olarak bölgenin en önemli din alimi yetiştiren Suffe medresesini ziyaret etti. Medrese alimleri tarafından karşılanan Ensarioğlu, bu medreselerin bölgenin huzuruna büyük destek ve katkı sunduğunu söyledi. Bölgenin böyle önemli eğitim merkezlerine büyük ihtiyaç duyduğunu ifade eden Ensarioğlu, imkan verilmesi durumunda seçilip milletvekili olunca bu tür medreselerin çoğalması için bütün imkanlarını seferber edeceğini söyledi.




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