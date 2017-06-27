Erdemliler bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Dernek üyeleri arasında düzenlenen bayramlaşma törenine Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz ve dernek üyeleri katıldı.

Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanlığı, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yine dolu dolu bir bayramlaşma programı ile birlik ve beraberlik, kardeşlik olgusunu pekiştirdi. Dernek binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Karakaş, Hukukçu-Yazar Avukat Aydoğan Ahıakın, Diyarbakır kanaat önderlerinden İbrahim Lale, İşadamı Süleyman Ergin, Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur ve sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri, kurum amirleri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi.

Bayramlaşma vesilesi ile bir araya gelenler renkli ve mutlu anların yaşanmasına sebep oldu. Bayramların paylaşma kucaklaşma günü olduğunu vurgulayan Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, bayramlaşma programımıza yoğun ilgi gösteren ve dernek binasına bizzat gelerek teveccüh gösteren tüm herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirterek, “Siyasi partiler içerisinde AK Partimizin bölge için bir şans olduğunu ve bölgenin makus talihinin artık değişime girdiğini her akıl sahibi vatandaş görebilmekte. Yönetimde istikrarın getirmiş olduğu olumlu havadan herkes memnun. 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemizi dış mihraklara peşkeş çekmek isteyenlere bugünkü bayramlaşmadaki kucaklaşmamız en iyi cevaptır. Bu ülkeyi böldürmeyiz, FETÖ’ye de pabuç bırakmayız. Eğer ülke liderimiz ve Devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında bir vatandaş olarak durmak, ’O kefenini giydiyse ben de giyerim’ demek yandaşlıksa yandaşım. Tek bir dünya lideri vardır, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Biz de onun neferleriyiz. Çünkü reisimiz Türkiye’deki dengeleri, dinamikleri değiştiren ve yönlendiren bir isim olmasının ötesinde, bir dünya lideridir. Dünya çok yakında görecek ‘Erdoğan’ın tartışmasız liderlik dönemi’ başlıyor. Türkiye kazanacak. Ve biz bu ülkenin kazanımı yolunda koşulsuz baş koymuşuz” dedi.