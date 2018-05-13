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13 Mayıs 2018 18:32

Ergani’de aşırı yağış sele neden oldu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bugün aralıklarla devam eden sağanak yağış sele neden oldu.

Ergani’de aşırı yağış sele neden oldu

13 Mayıs 2018 18:32

Sokak ve caddelerin su altında kaldığı selde vatandaşlar zor anlar yaşarken, İlçe Halk Kütüphanesi zarar gördü.


Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları yaşandı. Yağmur tahliye sisteminin yetersiz kaldığı yağışlar sonrası kanalizasyonlar taştı. Taşan sular caddelere dolunca vatandaşlar da olumsuz yönde etkilendi. Çoğu cadde ve sokağa çıkmak imkansız hale gelirken birçok evi su bastı.


Kütüphane de olumsuz etkilendi


Taşan suların olumsuz etkilediği yerlerden biri de İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Sel suları altında kalan kütüphanenin önünde bulunan parke taşları yerinden sökülürken, suların dolduğu kütüphane binasında da kitap ve eşyalar su altında kaldı. Birçok kitap sular nedeniyle zarar gördü. Kütüphanede kitap ve eşyaları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.




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