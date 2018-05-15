Ergani’de bilim fuarı

Ergani ilçesi Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarında 20 danışman öğretmen ve 39 öğrencinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalarla ortaya çıkan 20 proje sergilendi. Fuarın açılışına İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Tekdemir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Fuar ile ilgili bilgi veren Ergani Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nur Karagöz, “Matematik, tarih, kimya, din kültürü, bilişim teknolojileri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, İngilizce, felsefe, Türk dili ve edebiyatı alanlarında 10 araştırma, 10 araştırma geliştirme projesi hazırlayıp sergiledik. TÜBİTAK projeleri kurum kültürümüzün büyük bir parçası haline geldi. Bu sayede öğrencilerimiz bilim ile iç içe araştırma ve geliştirme öğelerini eğitimin bir parçası olarak görüp, teorikte görmüş oldukları bilgileri projeye dönüştürerek bir ürün elde etmenin hazzını yaşamaktadırlar” dedi.