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20 Ağustos 2018 13:06

Ergani’de yaşlılara ATM’den para çekip eksik teslim eden şahıs yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, yaşlılara yardım etmek bahanesiyle ATM’den para çekip kendilerine eksik teslim eden şahıs yakalandı.

Ergani’de yaşlılara ATM’den para çekip eksik teslim eden şahıs yakalandı

20 Ağustos 2018 13:06


Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaşlılara yardım etmek bahanesiyle ATM’den para çekip kendilerine eksik teslim eden şahısla ilgili ihbar aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın M.A.D. olduğunu tespit etti. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından zanlı, üzerinde bin 355 lira ve esrar maddesi ile yakalandı. Karakola götürülen zanlı hakkında, parasını çalan vatandaşlar tarafından da teşhis edilmesinin ardından yasal işlem başlatıldı.


Ergani İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, yaptığı açıklamada vatandaşların dolandırıcılara karşı tedbirli olması gerektiğini söyledi. Özgen, “Özellikle aylıklarını çeken yaşlıları hedef alarak yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık yapan şahıslara karşı, vatandaşların para çekerken yalnız banka görevlilerinden yardım istemelerini öneriyoruz” dedi.


Öte yandan dolandırılan vatandaşlara paraları, polis merkezinde sayılarak teslim edildi.




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