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18 Ağustos 2018 14:44

Esnaf bayram öncesi kaldırımlarda tezgah açtı

Diyarbakır’da esnaf, Kurban Bayramı öncesi kaldırımlara tezgah açarak ürünlerini satmaya başladı.

Esnaf bayram öncesi kaldırımlarda tezgah açtı

18 Ağustos 2018 14:44


Diyarbakır’ın en işlek bölgesi olan Ekinciler Caddesi’nde esnaf, Kurban Bayramı öncesinde kaldırımlara seyyar tezgah açarak ürünlerini sergiledi. Çevreden geçen vatandaşların ilgisini çeken ürünler, yarı fiyatına satılmaya başlandı. Yaklaşık bir kilometrelik caddede iki kaldırımları mesken eden esnaf, kalabalığın fazla olduğunu fakat satışların beklentinin altında kaldığını söyledi. Vatandaşlar da ürünlerin kaldırımda sergilenmesinin kendileri için iyi olduğunu fakat deneme kabinlerinin bulunmamasının ürünü almaları konusunda tereddüde neden olduğunu ifade etti.


Esnafın kaldırımdaki satışlarının arefe gününe kadar devam edeceği öğrenildi.




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