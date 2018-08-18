Esnaf bayram öncesi kaldırımlarda tezgah açtı

Diyarbakır’ın en işlek bölgesi olan Ekinciler Caddesi’nde esnaf, Kurban Bayramı öncesinde kaldırımlara seyyar tezgah açarak ürünlerini sergiledi. Çevreden geçen vatandaşların ilgisini çeken ürünler, yarı fiyatına satılmaya başlandı. Yaklaşık bir kilometrelik caddede iki kaldırımları mesken eden esnaf, kalabalığın fazla olduğunu fakat satışların beklentinin altında kaldığını söyledi. Vatandaşlar da ürünlerin kaldırımda sergilenmesinin kendileri için iyi olduğunu fakat deneme kabinlerinin bulunmamasının ürünü almaları konusunda tereddüde neden olduğunu ifade etti.

Esnafın kaldırımdaki satışlarının arefe gününe kadar devam edeceği öğrenildi.