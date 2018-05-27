Galip Ensarioğlu’na coşkulu karşılama

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, partisinin seçim çalışmalarına katılmak için kente geldi. Havayoluyla gelen Ensarioğlu’nu havalimanında aralarında oda, borsa ve esnaf birliklerinin temsilcileri, muhtelif meslek gruplarına mensup yöneticiler, iş adamları, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı. Grup, Ensarioğlu lehine sık sık slogan attı.

Açıklamalarda bulunan Galip Ensarioğlu, “Sevgili dava arkadaşlarım, hepimiz dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, elimizden gelen gayreti göstererek, seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. Ben, bugüne kadar gücümü mevkilerden değil, halkımızın samimiyetinden, sevgisinden ve kutlu hareketimizden aldım. Aynı şiarla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, yolumuza devam edeceğiz. Bu kardeşiniz, sizin bağrınızdan çıktı. Sizler ona inandınız ve güvendiniz. Ben de güveninize layık olabilmek için gecemi gündüzüme katarak, elimden gelen gayret ve mücadeleyi sergiledim” dedi.

“Bizim sevgimiz pazara değil, mezara kadardır”

Ensarioğlu, “Bildiğiniz gibi bizler mevkilere ve makamlara değer kattık, mevkiler bize değil. Hemşehrilerimizin sorunlarıyla hem hal olarak, gerek Diyarbakır’da ve gerekse Ankara’ya gelen kadirşinas hemşehrilerimize, bütün olanaklarımızı kullanarak, dertlerine derman olmaya çalıştık. Allah’ıma şükürler olsun ki, bizlere bu olanakları ve nimetleri nasip buyurdu. Hep bir olduk, birlik olduk, dayanışma içinde olduk. Adanmışlık duygusuyla başlamış olduğum bu kutlu yarışta, elde ettiğim tecrübelerimi, Aziz vatanımız ve kadirşinas halkımız için seferber edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyor, Seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını, Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.