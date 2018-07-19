Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, doğalgazın ilçe halkının uzun zamandır umutla beklediği en önemli yatırımlardan birisi olduğunu söyledi. Çalışmaların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanarak, doğalgaz kullanımına başlanılmasının hedeflendiğini vurgulayan Başkan Karamehmetoğlu, çalışmaların şu sıralar Tepe Mahallesi’nde devam ettiğini bildirdi. Doğalgazla birlikte Çermik ilçesinin daha yaşanabilir bir ilçe olacağını belirten Karamehmetoğlu, "Doğalgaz, ilçedeki hava kirliliğinin önlenmesi açısından da önemli bir yatırımdır. Çünkü kış günlerinde şehrimizde önemli derecede hava kirliliği oluyor. Doğalgazı temiz enerji olmasından dolayı da ayrıca önemsiyoruz. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinin de önemli derecede azalacağını umuyoruz. Bu açıdan da önemli bir yatırım. İnşallah Çermik temiz havasıyla da daha yaşanabilir bir şehir olacak” dedi.

Doğalgazın dünyada gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu; “Hem dünyada hem de ülkemizde doğalgaza geçen kentlerin yaşam kalitelerinde gözle görünür bir artış yaşanmaktadır. Geleceğin Çermik’i için koyduğumuz hedef doğrultusunda gelişmiş istikrarlı bir şehrin temellerini attık ve çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarda aksaklık olsun istemiyoruz. Planlı ve programlı şekilde ilerlemek niyetindeyiz. Halkımızın mağdur olmaması açısından çalışmalar titizlikle devam etmelidir. Bu bilgi alışverişlerimizi daha sık yaparak, Çermik’te doğalgaz çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Kurumlar arası sağlıklı görüşmeleri halkımıza hizmet olarak dönüştürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.