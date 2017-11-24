Gezer’den öğretmenlere jest

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla jest yaptı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı okulları gezen AK Parti İlçe Başkanı Gezer, öğretmenlere karanfil vererek günlerini kutladı. Gezer, öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğuna inandıklarını belirterek, "Yarınımız olan çocuk ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimiz her zaman bizim için baş tacıdır. Türkiye’nin daha güçlü olması ve bölgemizdeki olumsuzlukların tamamen ortadan kalkması için öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Bu zor şartlarda büyük özverilerle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Bu gün öğretmenlerimizi unutmadığımızı göstermek adına okulları gezerek bu kutsal vazifeyi yapan değerli öğretmenlerimizin günlerini kutladık" dedi.

Öğretmenler de kendilerini unutmayarak günlerini kutlayan AK Parti İlçe Başkanı Gezer ve beraberindeki heyete teşekkür etti.