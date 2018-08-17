Güney Koreli turistler tarihi mekanları gezdi

Diyarbakır’da Hz. Süleyman Cami manzarasını arkalarına alarak tarihi surların üzerinde poz veren Güney Koreli turistler 4 aylık Diyarbakır turuna geldiklerini aktardı. Diyarbakırlı Recep Umut, Ofis semtinde karşılaştığı turistler ile muhabbet ettikten sonra misafirperverlik göstererek Güney Koreli turistleri Diyarbakır’ı tanıtmak adına 3 gündür tarihi mekanları gezdiriyor. Güney Koreli turistler Çin Seddi ile Diyarbakır surlarının aynı olduğunu ve surlara bakınca yabancılık çekmediklerini söyledi.