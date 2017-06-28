Güneydoğu’da kavurucu sıcaklar başladı

Diyarbakır’da termometreler 48, Batman’da 46 dereceyi gösterdi. Güneş altında kavurucu sıcaklıkların yaşandığı bölgede bazı vatandaşlar süs havuzlarına girip serinlerken, bazı vatandaşlar da gölgelik alanda uzanıp dinlenmeyi tercih etti. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ise sıcaktan bunalanlar derelere akın etti.

Güneydoğu’da birkaç gündür hissedilen sıcaklık bugün en yüksek noktaya ulaştı. Diyarbakır’da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, süs havuzlarına akın etti. Özellikle çocukların, yaz aylarının kavurucu sıcaklıklarından kurtulmak için tercih ettiği Anzele Parkındaki süs havuzu en dolu günlerinden birini yaşadı. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, yüksekten suya atladıktan sonra betona uzanıp güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kavurucu sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlar, parklardaki gölgelik alana hücum etti. Güneşin etkisinden bir nebze olsun kurtulmak isteyen vatandaşlar, gölgelik alanda uzanıp dinlenmeyi tercih etti.

“Gölgelik alanları tercih ediyoruz”

Güneşte yürüdükten sonra sıcaklığın etkisi ile bitkin düşüp gölgelik alanda dinlenmeyi tercih eden vatandaşlardan Salih Çakmak, Ramazan ayının sona ermesinin ardından sıcak havaların başladığını söyledi. Çakmak, “Diyarbakır’ın mevsimi bu zaten sıcaklar bu dönem artıyor. Sıcak havalardan bunaldık, yürüdük sonra gölge bir yer bulup oturmayı tercih ettik. Evde canımız sıkılınca tur atıyoruz fakat dışarısı da çok sıcak, ev de çok sıcak, bu yaz ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Zeliha Çakmak isimli vatandaş ise, evde bunaldıklarını ve dışarı çıkıp hava almak istediklerini söyledi. Zeliha Çakmak, “Gölge biraz daha serin, deniz lok, su yok mecbur, deniz olsaydı denize girerdik mecbur biz de buraya geldik” diye konuştu.

Batmanlılar havuzlara akın etti

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Batman’da ise vatandaşlar havuzlara akın etti. Kentte havuz işleten Ahmet Yıldız, sıcak nedeniyle işlerini açıldığını ifade etti. 3 günde bin 500 kişinin havuzuna geldiğini anlatan Yıldız, “Batman’da deniz yok. Halkımızın Batman Çayı’na ve su kanallarına girip boğulmalarını istemiyoruz. Günde ortalama 500 insan geliyor, son üç günde hem bayram tatili hem de bunaltıcı sıcakların başlamasıyla bin 500 misafirimizi burada ağırladık” ifadelerinde bulundu.

Çocukları ile birlikte yüzme havuzuna gelen Ekrem Kayra isimli vatandaş ise, tatile gidemedikleri için havuza geldiklerini anlattı.

Beytüşşebaplılar derelerde serinledi

Türkiye’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ise sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklık nedeniyle asfaltlar erirken, yolları zift kaplaması sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaş ise, serinlemek için çareyi derelere girmekte buldu. Vatandaşlardan Ufuk Gökçe, kışın yüzmeleri için kaplıcalarının bulunduğunu ancak yaz aylarında yüzecek yer bulamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Habur Çayında yüzemiyoruz. İlçemizin en güzel köylerinden biri olan Başaran köyü girişinde havuzlar yapılsa buraya bölgeden gelecek olan bir sürü vatandaş var. Başka yere gideceğine buraya gelir ve doyasıya eğlenir. Yetkililere sesleniyorum bize havuz yapılsın. Derelerde serinlemeye çalışıyoruz.”

Uzmanlar ise, mecbur kalınmadıkça özellikle güneş ışınların en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.