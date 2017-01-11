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11 Ocak 2017 14:01

Hani belediye başkanlığı araç parkını genişletti

Hani belediye başkanlığı araç parkını genişletti

11 Ocak 2017 14:01

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’nın göreve başlamasının ardından ilçeye daha iyi hizmet verilmesi için araç parkı genişletildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ilçe belediye başkanlığına görevlendirilen Hani Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, görevi devraldıktan sonra halka daha iyi hizmet edebilmek için kolları sıvadı. İlçe halkı tarafından gelen bütün uyarıları özel olarak değerlendiren Başkan Şaban Arda Yazıcı, eksikliğini hissettiği hizmetlerde atak başlattı. İlçe merkezi ve bağlı mahalle ve köylerde çamurlu yollar kumlama çalışmaları sürerken, çalışmaların tamamlandığı mahalle ve köylerde vatandaşlar büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Başkan Yazıcı, hizmet kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan araçlar için girişime başladı. Başkan Yazıcı’nın girişimleri sonucunda Hani Belediye Başkanlığı’na 1 cenaze aracı, 1 sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 yol süpürme aracı, 2 çok amaçlı su tankeri ve 1 damperli kamyon kazandırıldı.
Başkan Yazıcı’nın girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan araçlarla vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunulacağı belirtildi.



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