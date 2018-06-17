Hani protokolü bayramlaştı

Hadi’de bayram kutlamaları Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, ilçedeki kurumların amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Askeri Gazinoda düzenlenen kutlama programı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, burada askerlerin bayramlarını tebrik etti. Askerler kendilerini ziyarete gelen Kaymakam Şaban Arda Yazıcı’ya bayram dolayısıyla çeşitli ikramlarda bulundu. Yazıcı daha sora, İlçe Emniyet Amirliği ve Devlet Hastanesini ziyaret ederek, polis, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının bayramını kutladı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Hani Devlet Hastanesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Başhekimimiz, doktorlarımız, hastane müdürümüz ve hastane çalışanlarımızla Ramazan Bayramının ilk gününde bir araya geldik. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Osmanlı Devleti’nin büyük alimlerinden Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın’ sözünden hareketle sağlık kurumları ve çalışanları, insanın ve dolayısıyla da devletin yaşatılması için en çok emek ve çaba sarf edenlerdir. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak din, dil, ırk, renk, mevki, makam, fakir, fukara demeksizin insana hizmeti ve insanın derdine derman olmayı, insanın ağrısını, sancısını dindirmeyi, bunu insani ve mesleki bir görev olarak bilen hekimlerimizin, bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden, her koşulda ve şartta fedakarca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz. İnsan sağlığını korumak için insanüstü çaba sarf eden, insanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ilke edinen, hastasının sağlığını her şeyden önce tutan, ailesine ve kendisine ayıramadığı zamanları hastalarına adayan bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.