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16 Temmuz 2018 13:44

Hani’de 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçe kaymakamlığı, belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile öğrencilerin yaptığı 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı.

Hani’de 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı

16 Temmuz 2018 13:44


15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan olayların konu alındığı ve öğrenciler tarafından çizilen resim sergisi yapılan bir törenle açıldı. Sergi açılışı sonrasında protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezen Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, sergilenen fotoğraflarda 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatana, bayrağa ve demokrasiye sahip çıkan halkın ortaya koyduğu büyük direnişi gördüklerini söyledi. 15 Temmuz ihanetinin hafızalarda diri tutulması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Yazıcı, “15 Temmuz darbe girişimine ait ülkemizin genelinde ve ilçemizde düzenlenen demokrasi nöbetlerinde ve çekilen görüntüleri bugün Hani Kaymakamlığı, Hani Belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte halkımıza açık bir şekilde sergiledik. Bu resimlerin tarafımıza ulaştırılmasında büyük emekleri bulunan Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve yerel basınımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak 15 Temmuz tarihini hiçbir şekilde unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Buradan tüm Hani halkına seslenerek, 15 Temmuz gecesi ülke genelindeki görüntüleri ve hem de kendilerinden iz bulacakları resim sergisini gezmeye davet ediyorum” dedi.


Hani Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezinde, düzenlenen resim sergisine Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ilçe jandarma komutanı, ilçe müftüsü, ilçe emniyet amiri vekili, ilçe milli eğitim müdürü, kurum amirleri, STK temsilcileri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.




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