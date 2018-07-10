Hasan Zilan Türkiye Şampiyonu oldu

Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğiyle 4 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 Temmuz’da başlayan Türkiye Kick Boks Şampiyonası Elazığ’da devam ediyor. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Diyarbakır Spor Akademisi Kulübü sporcusu Hasan Zilan 54 kilogram büyük erkeklerde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Zilan, bu başarısıyla Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeye hak kazandı.

Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinden oluşan şampiyona 11 Temmuz’da sona erecek.