Haşimi: “Diyarbakır’a ağır sanayi tercih değil zorunluluktur”

SP Diyarbakır Milletvekili Adayı Haşim Haşimi, Diyarbakır’da her 10 gençten 4’ünün işsiz olduğunu belirterek, bu oranın çok yüksek olduğunu, bu tablonun acil olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Diyarbakır sanayisinin şehrin ihtiyaçlarına karşılık vermekten çok uzak kaldığını ifade eden Haşimi, “Hazırladığımız rapora göre Diyarbakır’ımızın sanayisi ve ihracat rakamları, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep gibi civar illere kıyasla kat be kat küçük. Diyarbakır’a yatırımcıyı teşvik etmek, ağır sanayiyi şehrimize getirmek ve gençlerimizi istihdam etmek zorundayız. 24 Haziran’dan sonra, bunun için gece gündüz çalışacağız” dedi.

“Yatırımların gelmesi hepimizin yüzünü güldürecek”

Diyarbakır’daki yüksek işsizliğin gençleri çaresizliğe ve karamsarlığa ittiğini söyleyen Haşimi, “Yine yaptığımız araştırmalara göre Diyarbakır bölgede en çok göç veren il, Türkiye’de de 8. sırada. İnsanlarımız istemeyerek de olsa, ekmek parası kazanmak için başka yerlere gitmek zorunda kalıyor ve oralarda da çok zor şartlar altında çalışıyor. Diyarbakır üretmek, kazanmak zorundadır, bu tablo devam edemez” diye konuştu.

Sanayinin ve üretimin Diyarbakır’da her kesimin yüzünü güldüreceğini ifade eden Haşimi, “Her şeyden önce insanımız kazanacak. Kazandıkça harcama imkanı olacak. Zenginleşen bir Diyarbakır’da esnafımızın da yüzü gülecek. Günlerdir esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, durum hiç iç açıcı değil. Esnafımız her gün kepenk kapatıyor. Dünü bile arar durumdalar. Her kesimin yüzünü güldürmek için ağır sanayi hamlesini başlatacak ve Diyarbakır’ı, hak ettiği şekilde üretim üssü yapacağız. Göç vermeyeceğiz, şehrimizin imkanları insanlarımıza yetecek. Bunun için hem partimizin, hem de bizim çalışmalarımız ve projelerimiz mevcut. Gerisi halkımıza kalıyor. 24 Haziran’da bir oy da bize verirlerse, biz farkı göreceklerinin sözünü veriyoruz ve bunun içindir ki ‘Geleceğin için Değiştir Diyarbakır’ sloganının kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.