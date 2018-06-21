SP Diyarbakır Milletvekili Adayı Seyyit Haşim Haşimi, Diyarbakır’ın tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin kullanılmadığını belirtti. Haşimi, “Diyarbakır birçok tarım ürününde neredeyse tüm Türkiye’yi besleyecek potansiyele sahiptir. Fakat arazilerin doğru ekilip biçilmemesi, atıl halde bırakılan tarım arazileri, sulama noktasındaki sıkıntılar ve desteklerin yeterli ve doğru şekilde verilmemesi, bu potansiyelin ürüne dönüşmesini engelliyor” açıklamasında bulundu.

Diyarbakır’ın hayvancılıkta da kat etmesi gereken yolun hayli fazla olduğunu belirten Haşimi, “Tarım gibi hayvancılıkta da Diyarbakır’ın potansiyeli doğru kullanılamıyor. Bugünkü mevcut hayvancılığı 3 katına, 5 katına çıkartmak mümkün. Bu da etin ucuzlaması, hayvancının kazanması, köylünün zorunlu göçe maruz kalmaması demek” ifadelerinde bulundu.

“Herkesin yüzü gülecek”

Diyarbakır’ın tarım ve hayvancılık gibi sanayide de potansiyelini kullanamadığına dikkat çeken Haşimi, “Diyarbakır’da çok ciddi bir genç nüfus var ve bunların yüzde 40’ından fazlası işsiz. Sanayide de potansiyelimizi kullanamıyoruz. Bugün Diyarbakır’daki sanayinin de kat be kat büyümesi gerekiyor. Hem kırsalımızın, hem de şehir merkezimizin zenginleşmesi gerekiyor” dedi.

SP olarak Diyarbakır’a büyük önem verdiklerini belirten Haşimi, “Bölge ile bağlarımız kuvvetlidir, Saadet Partisi olarak yeniden bölgeye döndük. Bu bağları çok daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyoruz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Meclis’e gittiğimizde, Diyarbakır’ın sanayisi, tarımı ve hayvancılığı ile ilgili projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya fırsat bulacağız” diye konuştu.