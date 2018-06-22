Haşimi’den ‘mühür’ uyarısı

SP Diyarbakır Milletvekili Adayı Seyit Haşim Haşimi, vatandaşlara Türkiye’nin kaderi olan 24 Haziran seçiminde mühür basmandan önce çok iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti. Haşimi, “2 gün sonra yani 24 Haziran Pazar günü toplum sandık başına gidecek. Belki de seçim çalışmalarına başladığım andan şu ana kadar, vermediğim esas mesajımı vereyim. Mesajlar muhasebe etmektir, seçimleri muhasebe etmektir, seçimler istişaredir, insanın kendi kendisi ile muhasebedir. ‘Oyumu kullanırken hangi gerekçeyle benim oyum neyi etkiler, ne etkilemez, benim oyun birey olarak toplum olarak kimi nasıl etkiler’ bütün bunları düşünerek seçmen sandığın başına gitmeli ve 24 Haziran seçimlerinin en kritik seçim olmasının sebebi de Türkiye’nin yeni bir sisteme geçişidir. Kim mecliste hükümeti denetleyebilir nitelikte, güçte, kim bu yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebilecek kapasitededir, kim kendi ilinin, kendi bölgesinin ve ülkesini sorunlarını doğru bir şekilde, doğru bir temelde izah edebilecektir ve edebilmesi için de yeteri kadar donanıma sahip midir, değil midir, bir kere bunu iyi düşünmeli. İlk defa benim toplumdan özellikle ilimden aziz Diyarbakırlılardan şu talebim var bir kere sandığa gidilmesi lazım. Duygusal düşünmeyelim, duygusal tepki göstermeyelim, refleksi bulunmayalım, istişare ederek, muhasebe yaparak oyumuzu kullanalım. İki gün sonra kahin değiliz seçim sonuçları ne olur bunu Allah bilir, toplumun kararı bunu belirleyecek. Ama artık Saadet Partisi gelişerek, büyüyerek yoluna devam edecek, yükselen bir trent yakalamış geleceğin de yıldız partisidir. Siyasetlerin yükselişi ve düşüşü olur birçok siyasi parti bu seçimlerde hangi oyun oranlı yakalarsa yakalasın, düşüşe geçecektir. Buna muhalif bir, iki partide mutlak surette bir yükselişi yakalayacaktır. Yükselen bir partide mutlak surette Saadet Partimiz olacaktır” diye konuştu.

”Mühür basılacak değişim gelecek”

Haşimi, mührün SP’ye basılması durumunda değişim geleceğini dile getirerek, “Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar çalışmalara devam edecek, ondan sonra seçim yasakları başlayacak. Toplum bütün Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da sandık başına gidecek. Şimdiki sistemde elbette oy kullanmak çok daha kolay çok daha rahat çok daha basit ve partimizin seçmenleri her iki oylamada da partimizin logosunun altındaki yuvarlağa evet mührünü basacak. Mühür basılacak değişim gelecek” dedi.