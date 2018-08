Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri için kirlilik uyarısı

Dr. Ahmet Kılıç, Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri için kirlilik uyarısında bulundu.

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrinde araştırmalar yapan Dr. Ahmet Kılıç, nehir ve çevresinde yaşanan kirliliğe dikkat çekerek kentin en önemli sorunlarından birinin çevre kirliliği olduğuna dikkat çekti. Özellikle vatandaşların kullandığı ambalaj poşetlerinin, pet şişelerin her yerde karşılarına çıktığını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Nehir suyunda, toprakta, her yerde çöplük var. Bizim bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım. Her vatandaşımızdan beklentimiz çevreyi mümkün oldukça temiz tutmasıdır. Hiç değilse kendisine ait çöpleri çevreye atmaması lazım” dedi.

“Çok nadide bir yer”

Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisinin çok nadide bir yer olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:

“Burayı korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak da yine bizlere düşüyor. Her hemşehrimizin kendi üzerine düşeni yapması lazım. En azından çevreyi kirletmemesi gerekiyor. Özellikle gençlerimizden, çocuklarımızdan beklentimiz odur ki büyüklerini uyarsınlar. Temiz tutmaları lazım. Burayı biz torunlarımıza, torunlarımızın torunlarına temiz olarak emanet edelim ve böylece burada Diyarbakır’ın akciğerleri olarak düşünebileceğimiz Hevsel Bahçelerinin yeşilliği bu şekliyle korunmuş olur.”