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27 Haziran 2017 16:55

HÜDA-PAR’dan AK Parti’ye bayram ziyareti

Hür Dava Parti (HÜDA-PAR), Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, Ramazan Bayramı münasebeti ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti.

HÜDA-PAR’dan AK Parti’ye bayram ziyareti

27 Haziran 2017 16:55

Tanrıkulu ve beraberindekileri, il Başkanı Muhammed Dara Akar tarafından karşıladı.


Bayramlarda siyasi partilerin birbirlerini ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu dile getiren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar, “Bayramlar sevginin, barışın ve kardeşliğin tesisinde çok önemli fırsatlardır. Maalesef bugün itibari ile dünyanın birçok yerinde maalesef kan akıyor, zulüm yaşanıyor ve şiddet manzaraları var. Biz bayramı idrak ederken, şehrimizde bu bayram kucaklaşmaları yaparken, yüreğimizin bir yanı buruk. Kalbimizin bir yanı sevinç içindeyken diğer yanı buruk. Biz AK Parti olarak bir çağrıda bulunuyoruz. Tüm bölünmüş İslam alemi ortak bir çerçevede ittifak etmelidir. Türkiye bu konuda yalnız bırakılmamalıdır. Ortadoğu’da akan kanın ve gözyaşının dinmesi için AK Parti hükümeti, temaslar ve görüşmeler yapmaktadır. İnşallah Ramazan Bayramı İslam ümmeti için birliğe ve beraberliğe vesile olur. Artık İslam coğrafyasındaki oynanmak istenen oyunu görmeliyiz” dedi.




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