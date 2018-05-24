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24 Mayıs 2018 14:57

İftar çadırlarında dağıtılan yemekler denetleniyor

Her gün 8 bin kişiye sağlıklı iftar yemeği dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kenttin değişik noktalarında kurduğu 7 iftar çadırı için hazırlanan yemeklerin tüm aşamalarını her gün denetimden geçiriyor.

İftar çadırlarında dağıtılan yemekler denetleniyor

24 Mayıs 2018 14:57


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yoksul ve dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Şeyh Sait Dağkapı Meydanı, Ulu Cami, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önü, Bağlar Tandır Evi, Ben u Sen ve Bağlar Medine Caddesi eski müftülük arkasında kurduğu iftar çadırlarında her gün 8 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iftar yemeğini ihale usulü tedarik eden yemek fabrikasını sıkı bir denetime tabi tutuyor. Ekipler, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini, yemeklerin hazırlandığı alanın hijyen durumunu, çalışanların giyim ve kuşamının uygunluğunu, yemek hazırlanan mutfağın fiziki koşullarını ve yemeklerin gramaj ölçülerini her gün kontrolden geçiriyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı boyunca yemek fabrikasında yemeklerin hazırlanma aşamalarını denetlemeye devam edecek.




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