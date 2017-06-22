İkinci el kıyafet pazarında bayram yoğunluğu

Önceki günlerde yoğunluğun az olduğu bu pazarlarda Ramazan Bayramı öncesi özellikle alım gücü zayıf olan vatandaşların rağbeti iyice arttı.

Kullanılan elbiselerin ve ayakkabıların toplandığı ve tamir edilip temizlendikten sonra yeniden satışa sunulduğu ikinci el ayakkabı ve elbise pazarı, dar gelirli vatandaşların uğrak yeri oldu. Kullanılmış pantolon, gömlek, kazak, ceket ve ayakkabılar küçük tamirlerin ardından 5 ila 15 lira arasında satışa çıkarılıyor. Müşteriler özellikle çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. İnsanların alım gücünün zayıfladığını ifade eden Hasan Çelik, "Artık kimse eskisini atmıyor getirip bir kaç liraya da olsa satıyor. Bizde küçük tamirlerin ardından yeniden satışa çıkarıyoruz. Ayakkabılar piyasada 50-60 liradan aşağı olmazken, biz 5-10 liraya veya en fazla 15 liraya satıyoruz. Bazen bizlerde maddi durumu iyi olan ailelerden aldığımız piyasada bayağı pahalı olan ayakkabıları da onarımını yapıp, boyadıktan sonra yeniden satışa çıkarıyoruz. Bunların tanesi de 15-20’den fazla olmuyor. Sattığımız ayakkabılar, dar gelirli vatandaş tarafından alınıp yeniden kullanılıyor. Giysilerde de durum aynı, durumu iyi olan vatandaşlar giymedikleri elbiseleri getirip buraya bırakıyor. Giyilecek durumda ise makinede yıkadıktan sonra bir ila 5 lira arasında satıyoruz. Eğer tamir gerektirecek giysiler olursa anlaşmalı olduğumuz terziler var onlarda tamirini yaptıktan sonra satışa çıkarıyoruz. Onlarda mutlu oluyor bizde" dedi.