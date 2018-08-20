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20 Ağustos 2018 10:36

İş adamı Turan İlgin’den TL’ye davet çağrısı

İş adamı Turan İlgin, Diyarbakırlıları Türk Lirası kullanmaya davet ederek, yaptırımlara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İş adamı Turan İlgin’den TL’ye davet çağrısı

20 Ağustos 2018 10:36

İş adamı İlgin, kararlılık ve inançla hükümetin ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı RecepTayyip Erdoğan’ın yanında olacaklarını dile getirdi.


Diyarbakırlıların her daim vatanının ve milletinin yanında dim dik durduğunu belirten İlgin, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da dik durmaya devam edeceklerini söyledi. İş adamı Turan İlgin, "Diyarbakırlılar olarak ekonomik yaptırımlarla devletimize boyun eğdirmeye çalışanlara karşı dün olduğu gibi bugünde aynı kararlılık ve inançla duracağız. Sonuna kadar hükümetimizin yanında olacağız. Bu kutsal vatanda, bu mübarek milletin bir mensubu olarak Türk Lirası kullanmaya davet ediyorum” dedi.




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