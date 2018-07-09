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09 Temmuz 2018 15:37

Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Diyarbakır’da iki yavru köpek mahsur kaldıkları kanalizasyondan AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

09 Temmuz 2018 15:37


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevroz Park yakınında bulunan bir kanalizasyondan ses geldiğini duyan vatandaşlar iki köpeğin kanalizasyonda mahsur kaldığını gördü. Açlık ve susuzluktan ölmek üzere hayvanları kurtarmak için çabalayan vatandaşlar bunu tek başlarına yapamayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD dağcılık ekipleri yavru köpekleri uzun süre mahsur kaldıkları kanalizasyondan çıkardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru köpekler yemek ve su verilmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumu iyi olan köpekler ardından parkta bulunan annelerinin yanına bırakıldı.




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