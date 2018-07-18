Yaz sporları okullarına başlatılan eğitim İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatıyla, bin 350 öğrenciye 4 bin 270 spor malzemesi dağıtılarak yaz sporları okuluna başlandı. 7-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve onları spora yönlendirmek amacıyla açılan yaz spor kursları yoğun ilgi ve katılımla başlarken 10 branşta futbol, basketbol, hentbol, dart, voleybol, karate, tekvando, masa tenisi, kort tenisi ve jimnastik alanlarında malzemeler dağıtıldı.

Gençleri ve çocukları sporla tanıştırmak ve spor yapmaları için imkan sağladığını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı “Kayapınar Belediyesi olarak temel hedeflerimizden birisi, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla tanıştırmak ve onların spor yapmalarına imkan sağlamaktır. Belediye olarak spora, eğitime, bilgiye ve bilime büyük önem veriyoruz. ‘Sporun Pınarı Kayapınar’ın Çocukları Projesi’ kapsamında dağıttığımız spor malzemeleri ve yaptığımız destekler ile Kayapınarlı öğrencilerimiz ciddi başarılar elde etti. Bu başarıların daha da artması için bugün ‘Yaz Spor Okulu’ ile vatandaşlarımızın sporla ilgilenmelerine imkan sağlamaya devam ediyoruz" dedi.