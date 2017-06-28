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28 Haziran 2017 16:20

Kayapınar Belediyesinde bayramlaşma

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Kayapınar Belediyesinde bayramlaşma

28 Haziran 2017 16:20

Kayapınar Belediyesi’nin bütün birimlerini tek tek gezerek personellerin bayramını kutlayan Kahraman, çalışmalarında da başarılar diledi.


Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, Ramazan Bayramı tatilinin ardından mesaiye başlayan belediye personellerinin bayramlarını kutladı. Sabah erken saatlerde belediye birimlerini tek tek gezerek personellerin bayramlarını kutlayan Kahraman, aynı zamanda çalışmalarında da başarılar diledi. Kayapınar Belediyesi olarak çok yoğun ve verimli bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Kahraman, “Belediyemizin tüm personelleri yoğun ve verimli bir şekilde çalışmakta ve bu sebeple öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Başta sizler olmak üzere ailelerinizin ve tüm yakınlarınızın da Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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