Kayapınar Belediyesinden maytap denetimi

Yapılan denetimlerde, işyerlerinde patlayıcı türü yüzlerce maytap ve torpile el kondu.

Kayapınar Belediyesi zabıta ekipleri, işyerleri, cadde ve kaldırımlarda denetimlerini sıklaştırırken, Ramazan Bayramı öncesi patlayıcı türü olan maytap, torpil ve boncuklu tabanca denetimlerine başladı. Yaklaşık 60 işyerine denetim yapan ekipler, yüzlerce maytap, torpile ve boncuklu tabancaya el koydu. Ekipler, işyerleri hakkında ise uyarı tutanağı tutarak, tebliğde bulundu. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerinin gündüz ve akşam cadde, kaldırım ve işyerleri denetimlerine devam ettiğini ifade ederek, “Çocuklar ve vatandaşlar için tehlike arz eden ve vatandaşların seslerinden rahatsız oldukları patlayıcı türü olan maytap ve torpillerin toplatılması için Ramazan Bayramı öncesi denetimlerine başladık. Ekiplerimiz, yaklaşık 60 işyerinde yaptıkları denetimlerde yüzlerce maytap torpile el koydu. İşyerlerine ise uyarı tutanağı tebliğ edildi. Halkın can güvenliği ve daha huzurlu bir ortamda Bayram geçirmeleri için böyle bir girişimde bulunduk. Denetimler Ramazan Bayramına kadar devam edecektir” dedi.

“Bayramlar kabusa dönmüştü”

Kayapınar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, Kayapınar’a bağlı Market ve bakkallarda yaptığı, maytap denetimi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Böyle bir denetimin yapılmasının geç kalınmış bir uygulama olduğunu ifade eden vatandaşlar, denetimle birlikte Bayramda kabus yaşamayacaklarını söyledi.