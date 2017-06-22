Kayapınar Kadın Merkezinde Kadir Gecesi programı

Kadın Mesleki Eğitim Merkezinin, Kadir Gecesine özel düzenlediği etkinliğe, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman ve kadınlar katıldı. Düzenlenen iftar programında, kadınların sorunlarını dinleyen Kahraman, böylesi müstesna bir günde kadınlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Kadir Gecesi münasebetiyle kadınlarla bir araya geldik. Burada olup kadınlarımızın sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Kayapınar Belediyesi ve kadın birimi olarak, hep kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadir Gecesinin anlamı hasbihal edildi

Kadir Gecesine özel iftar programında Kuran Kursu hocalarınca, gecenin faziletleri, bu gecede yapılacak ibadetler sözlü eğitim havasında anlatıldı. Din hocalarının samimi sohbeti kadınlar tarafından ilgi ile dinlenirken, erbaneler eşliğinde söylenen ilahi ve kasideler sohbete renk kattı. Gelen konuklara çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

Kadınlar bilgilendirildi

Etkinlikte ayrıca, Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KMEM kadınların gücünü artırmak, insani meziyetlerini geliştirmek amacı ile ve çeşitli nedenlerle hiç okumayan veya istediği eğitim seviyesine ulaşamamış kadınlar için açılan kurslarla ile ilgili bilgiler verildi.