Kayapınar Yaz Spor kursları kayıtları başladı

Başvuruların devam ettiği ve 24 Haziran’da başlayacak Yaz Spor kurslarına bine yakın sporcu bekleniyor.

Kayapınar Belediyesinin yaz ve kış olmak üzere yıl boyu Kayapınarlılara ücretsiz olarak sunduğu yaz spor kursları kayıtları başladı. Özellikle 7-18 yaş arası çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan Yaz Spor Kursları kapsamında futbol, voleybol, basketbol, hentbol, tenis ve atletizm branşlarında eğitim verilecek. Yaz spor kurslarına katılmak isteyen vatandaşların başvuruları, Kayapınar Belediyesi Spor Kompleksinden alınıyor.

“Spor hayatın kendisidir”

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, yaz ve kış sezonlarında hayata geçirdikleri spor kurslarının tamamının ücretsiz olduğunu kaydederek, spor yaparken kullanılan alet ve materyallerinde yine belediye tarafından karşılandığını belirtti. Sporun hayatın kendisi olduğunu anlatan Başkan Kılıç, "Spor insana disiplin kazandırır, ekip ruhu oluşturur. Düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı, kaybetmeyi, kazanmayı öğretir. Spor sağlık ve mutluluk demektir. İnsanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam edeceğiz" dedi.