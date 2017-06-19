Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 12:10

Kayapınar Yaz Spor kursları kayıtları başladı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Spor Kompleksinde yaz spor kursları başlıyor.

Kayapınar Yaz Spor kursları kayıtları başladı

19 Haziran 2017 12:10

Başvuruların devam ettiği ve 24 Haziran’da başlayacak Yaz Spor kurslarına bine yakın sporcu bekleniyor.


Kayapınar Belediyesinin yaz ve kış olmak üzere yıl boyu Kayapınarlılara ücretsiz olarak sunduğu yaz spor kursları kayıtları başladı. Özellikle 7-18 yaş arası çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan Yaz Spor Kursları kapsamında futbol, voleybol, basketbol, hentbol, tenis ve atletizm branşlarında eğitim verilecek. Yaz spor kurslarına katılmak isteyen vatandaşların başvuruları, Kayapınar Belediyesi Spor Kompleksinden alınıyor.



“Spor hayatın kendisidir”


Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, yaz ve kış sezonlarında hayata geçirdikleri spor kurslarının tamamının ücretsiz olduğunu kaydederek, spor yaparken kullanılan alet ve materyallerinde yine belediye tarafından karşılandığını belirtti. Sporun hayatın kendisi olduğunu anlatan Başkan Kılıç, "Spor insana disiplin kazandırır, ekip ruhu oluşturur. Düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı, kaybetmeyi, kazanmayı öğretir. Spor sağlık ve mutluluk demektir. İnsanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam edeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!