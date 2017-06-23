Kayapınar’da 40 yetim ve öksüz çocuk sevindirildi

Kayapınar Belediyesi tarafından, Ramazan Bayramı münasebetiyle, İlçede oturan ve aralarında 40 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık giysi yardımı yapıldı. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç’ın talimatıyla, ilçeye bağlı pirinçlik mahallesinde yaşayan ve 7 çocuğundan 3’ü engelli olan Uğurlu ailesine yardım eli uzatıldı. Kayapınar Belediyesi Kadın Birimi Müdürü Vesile Doğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle, aileyi ziyaret ederek, anne Heves Uğurlu ile görüştü. Ziyaretin ardından Belediyeye ait araç ile evinden servisle alınan Heves Uğurlu ve çocukları, alışveriş merkezine götürüldü. Burada, çocuklara alınan bayramlık elbiselerin ardından yine bayramlık alışverişleri de yapıldı.

Kayapınar Belediyesi Kadın Birimi Müdürü Vesile Doğan, Ramazan denilince akla çocukların gülümsemesinin geldiğini ifade ederek, “Bu gülümsemeye bir nebze ortak olabilmek için çocukların isteklerine cevap verildi. Belediye Başkanımız Mustafa Kılıç Bey’in talimatı ile engelli çocuklarımıza ve annelerine gerekli destekler verildi. Yardıma muhtaç ailelerimize yardım eli uzatmak onların yanında olabilmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Çocuklarım bayram yaşadı”

Merkez Kayapınar İlçesi’ne bağlı Pirinçlik mahallesinde yaşayan, 7 çocuğundan 3’ü ve eşi Engelli olan Heves Uğurlu ise, “Başkan Mustafa Kılıç Bey’e ve emeği geçen herkese minnettarım. Çocuklarımdan 3’ü Engelli onlar bugün bayramı yaşadılar. Bu mutluluğumuza vesile olan kim varsa çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Çocuklarım mutlu olduğu için bende çok mutluyum” diye konuştu.

40 yetim ve öksüz çocuk sevindirildi

Bu arada, Kayapınar Belediyesi, Bayram öncesi tespit edilen 40 yetim ve çocuk bayram öncesi giydirildi. Bayram öncesi tepeden tırnağa giydirilen yetim çocukların mutlu olduğu gözlenirken, aileler Kaymakam ve Belediye Başkanı Mustafa Kılıç’a teşekkür etti.