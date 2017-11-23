Kayapınar’da bir yenilik daha

Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla başlatılan uygulama ile belediye temizlik müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köy okullarının iç ve dış çevresini genel bir temizlikten geçirecek.

Kayapınar Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde kurulan 10 kişilik okul temizlik ekibi, ilk olarak Üçkuyu Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İnan İlkokulunda temizlik çalışmasını tamamladı. Okullarda yürütülen temizlik çalışmalarında, yol süpürme aracı, yıkama aracı ve çöp toplama aracı kullanıldı. Aralıksız çalışan temizlik ekipleri,Kayapınar İlçe merkezi ve köy okullarını temizleyecek.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, geleceğin teminatı olan çocukların hijyenik bir ortamda eğitim almaları için temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde okul temizlik ekibi kurduklarını, temizlik çalışmalarının Kayapınar ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okulları kapsayacağını ifade ederek, emeği geçen personellere teşekkür etti.