Kayapınarlı sporcular 8 madalya ile şampiyonaya damga vurdu

Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca 17-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’ndan 8 madalya ile döndü. Şampiyonaya katılan sporculardan Mehmet Akif Kural 100, 200 ve 400 metrede 3 altın madalya, Mehmet Can Çakar 400 metrede bronz, 800 metrede gümüş madalya, Melisa Aylak 200 metrede bronz ve Yusuf Adıgüzel ise 100 ve 200 metre de altın alarak büyük bir başarıya imza attı. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, görme engellileri sporda ve eğitimde sosyalleşmeleri adına hazırladıklarını belirterek, “Onların evde 4 duvar arasında hapis gibi hayatlarından kurtulmalarını sağlıyoruz ve yeteneklerini keşfedip hayata hazırlıyoruz. Engelliyiz ama bu hayatta engelleri tanımıyoruz. Bizden desteğini esirgemeyen Kayapınar Belediyesi Başkanı Dr. Ozan Balcı’ya kulüp ve engelli kardeşlerimiz adına teşekkür ederim” dedi.