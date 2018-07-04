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04 Temmuz 2018 14:26

Kayıp çocuğun İstanbul’da görüldüğü iddiası

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 4 gün önce hayvan otlatmaya çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz’ın İstanbul’da görüldüğü ileri sürüldü.

Kayıp çocuğun İstanbul’da görüldüğü iddiası

04 Temmuz 2018 14:26

Yılmaz’ın kaybolduğu Silvan’da arama çalışmaları sürerken, güvenlik güçlerinin İstanbul’da da çalışma başlattığı öğrenildi.


Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 4 gün önce 05.30 sıralarında hayvan otlatmak için evden çıktı. Yılmaz’ın uzun süre eve dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahallelilere de haber vererek çevreyi aramaya başladı. Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz’ı bulamadı. Bunun üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, köy çevresinde Yılmaz’ı aramaya koyuldu. Bugün 4’üncü gününe giren ve devam köy çevresindeki arama çalışmalarında halen Yılmaz’ın izine rastlanmadı.



İddia aileyi umutlandırdı


Ancak İstanbul’dan gelen bir iddia, 4 gündür çaresiz bekleyişini sürdüren aileyi umutlandırdı. İddiaya göre, Yılmaz, İstanbul Beylikdüzü taraflarında, kendisini gazete ve televizyonlarda çıkan fotoğraflarından tanıyan bir vatandaş tarafından görüldü. Ailenin yaklaşık 6 ay önce çobanlık yapmak için İstanbul’dan Silvan’a geldiği bilgisinin de Yılmaz’ın İstanbul’a kaçmış olabileceği ihtimalini güçlendirmesi nedeniyle burada da çalışma başlatıldığı öğrenildi.


Baba Mehmet Şah Yılmaz, İstanbul’da daha önce Bağcılar taraflarında oturduklarını belirterek, “Beylikdüzü taraflarında o tarife uygun biri görünmüş. Bir adam karakola telefon açmış ve kayıp bir çocuğu gördüğünü söylemiş. Adam kendisiyle konuştuğunu, aç olup olmadığını, parasının olup olmadığını da sormuş. Çocuk da 1 TL var demiş ve adam ona yemek vermiş. Adını falan sormamış. Şuanda bunun dışında bir bilgi yok” dedi.




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