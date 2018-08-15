Kayyum geldi, Diyarbakır’da yapılmadık yol kalmadı

Kayyum öncesi yaklaşık 5 kat daha fazla yatırımla sadece geçtiğimiz yıl 600 bin ton sıcak asfaltın kullanıldığı kentte, hemen her mahalle ve köy yola kavuştu.

Etimesgut Kaymakamı iken 1 Kasım 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla, yaptığı çalışmalarla hem vatandaşın hem de personelin kalbini fethetmeyi başardı. Göreve geldiği yaklaşık iki yıllık süre içerisinde yaptığı çalışmalarla Diyarbakır kent merkezinin çehresini değiştiren Atilla, ilçe ve bağlı köyleri de unutmadı. Özellikle yol yapımı konusunda yeni bir devir başlatan Atilla’nın çalışmaları sayesinde yolu bulunmayan köy ve mezra kalmadı. Geçtiğimiz yıl sadece kent merkezinde 600 bin ton sıcak asfalt kullanılırken bu rakam kayyum öncesi yönetimlerin yaklaşık 5 katına tekabül ediyor.

2017’de rekor kırıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın yönetime gelmesiyle birlikte özellikle yol çalışmalarında büyük bir artışın yaşandığını söyledi. Artışın devam ettiğini belirten Okutucu, “Bu çalışmalar kapsamında 2017 yılında kent merkezimizde 600 bin ton sıcak asfalt, 500 bin metrekareye yakın kaldırım parke taşı, 42 kilometre aydınlatma çalışmaları ile beraber peyzaj çalışmaları da yapıldı. Bu çalışmalar önceki yıllarda, her bir yıl için en azından 4-5 kat fazla olduğu anlamına geliyor. Bu anlamda 2018 yılında da geçen seneki yaptığımız çalışmaları geçecek şekilde bir yapı programımız mevcut. Bu sene de inşallah 600 bin ton sıcak asfaltı kent merkezimizde yapmayı planlıyoruz. Yine geçen seneden farklı olarak kırsal mahallelerimizde 400 kilometrelik sıcak asfalt planlamamız var. Ayrıca yine kırsal mahallelerde 900 kilometreye yakın satıh kaplama asfalt planlamamız mevcuttur” dedi.

“Bütün köy yollarında çalışmamız oldu”

Sadece geçen sene 600 bin ton sıcak asfaltın kent merkezine döküldüğünü aktaran Okutucu, şöyle devam etti:

“Önceki yılların ortalaması 140 bin civarındaydı kent merkezinde, biz 600 bin ton asfalt döktük. Yine kırsal alanda 250-300 kilometre yapılmaktaydı, biz de bunu 2017 yılında bin 300 kilometreye çıkardık. Aradaki fark, 5-6 kat şeklinde ortaya çıkıyor. Kayyumun gelmesi ile beraber büyük bir heyecan yaşandı hem vatandaş hem de personel açısından. Bu hizmetlere yönelik yatırım hizmetleri için önemli miktarda ödenek ayrıldı, yani işin ciddiyeti kavrandı. Bu temelde güzel çalışmalar yapıldı, büyük bir vatandaş memnuniyeti söz konusu. Bütün köy yollarında çalışmamız oldu. Kimisinde yeni asfalt yapıyoruz, eskisinde onarım çalışmalarımız devam ediyor, bazı köylerin içinde çalışmalarımız var. Her köye, her mezraya bir dokunuşumuz olmuştur. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumali Atilla’ya bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.”