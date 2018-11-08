Kendisini aldattığı gerekçesiyle dini nikahlı eşini vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın dini nikahlı olduğu iddia edilen kişi tarafından kendisini aldattığı gerekçesiyle silahla vurularak yaralandı.

Olay Merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarında meydana geldi. Bir apartmanın zemin katında ikamet eden 20 yaşındaki kadın dini nikahlı olduğu iddia edilen şahıs tarafından kendisini aldattığı gerekçesiyle silahla vuruldu. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şahsın yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Olayın yaşandığı daireyi güvenlik şeridiyle kapatan polis içeride incelemelerde bulundu.

Bacağından vurulan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.