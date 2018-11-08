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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Diyarbakır’da, yola aniden çıkan köpeğe çarpmak istemeyen şoförün direksiyonu kırması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, yola aniden çıkan köpeğe çarpmak istemeyen şoförün direksiyonu kırması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 2'si ağır 7 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Siverek'ten Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 06 HE 206 plakalı otomobilin önüne aniden köpek çıktı. Şoförün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine araç takla attı. Yaklaşık 100 metre savrulan ve hurdaya dönen araçta bulunan biri çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza yerine gelen güvenlik güçleri, çalışma yapmak için yolu bir süre trafiğe kapattı. Yapılan çalışmaların ardından araçların geçişine kontrollü şekilde izin verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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