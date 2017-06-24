Koray ve Mustafa Diyarbekirspor’da

Lig takımlarından Diyarbekirspor, dış transferde iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeşil kırmızılı ekip, Batman Petrolspor’un forvet oyuncusu Mustafa Aydoğdu ve Amed Sportif Faaliyetlerin tecrübeli savunama oyuncusu Koray Şanlı ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı. Sincan Belediyespor alt yapısında yetişen Mustafa Aydoğdu, Ankara Demirspor’da profesyonelliğe geçiş yaptı. Ankara Demirspor, Keçiören Sportif A.Ş., Kırıkhanspor, Nazilli Belediyespor, Sandıklıspor, AFJET Afyonspor, Tekirdağspor, Dersimspor ve Batman Petrolspor’da formalarını giyen tecrübeli forvet, kariyerine 49 gol sığdırdı. Mustafa Aydoğdu, 2 yıllık sözleşmenin ardından yaptığı açıklamada, Diyarbekirspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Aydoğdu, “Diyarbekirspor’la anlaştığım için gerçekten çok mutluyum. Yeni kulübümle futbol yaşantıma yeni bir sayfa açtım. Hedefim Diyarbekirspor’da başarılı olup şampiyonluk yaşamaktır” dedi.

Toplam 12 gol attı

Diyarbekirspor’un yeni transferlerinden Koray Şanlı da, futbol kariyerine 12 gol sığdırdı. Forma giydiği takımlarda önemli maçlara imza atan tecrübeli savunma oyuncusu, Beşiktaş, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Gümüşhanespor ve Amed Sportif Faaliyetler’in formalarını giydi.