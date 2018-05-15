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15 Mayıs 2018 13:38

Kulp’ta drama kursiyerlerinin sahnelediği oyun seyirciden tam not aldı

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde belediye ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan drama kursunda eğitim gören kursiyerlerin sahnelediği oyun seyirciyle buluştu.

Kulp’ta drama kursiyerlerinin sahnelediği oyun seyirciden tam not aldı

15 Mayıs 2018 13:38


2009 yılında Mustafa Firuz Bozkurt’un kaleme aldığı erkekler köyü “Mihriban” adlı üç perdelik komedi oyunu, Atatürk İlkokulu anasınıfı öğretmeni Elif Ruşen Taşkıran yönetmenliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda sahnelendi. Seyirci tarafından yoğun ilgi gösterilen trajikomik olan oyun hem düşündürttü hem de güldürdü. Kursiyerlerin gösterdiği yüksek performans seyirciden büyük alkış aldı. Atatürk İlkokulu anasınıfı öğretmeni yönetmen Elif Ruşen Taşkıran koordinesinde 23 kişilik ekiple sahnelenen ve çoğunluğu öğretmen, lise öğrencisi ve lise mezunu öğrencilerin yer aldığı “Mihriban” adlı üç perdelik komedi oyunu, trajikomik bir şekilde kadına şiddet, çok evlilik, aile içi şiddet ve cinsel ayırımcılık konularını işledi.




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