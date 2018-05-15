Kulp’ta drama kursiyerlerinin sahnelediği oyun seyirciden tam not aldı

2009 yılında Mustafa Firuz Bozkurt’un kaleme aldığı erkekler köyü “Mihriban” adlı üç perdelik komedi oyunu, Atatürk İlkokulu anasınıfı öğretmeni Elif Ruşen Taşkıran yönetmenliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda sahnelendi. Seyirci tarafından yoğun ilgi gösterilen trajikomik olan oyun hem düşündürttü hem de güldürdü. Kursiyerlerin gösterdiği yüksek performans seyirciden büyük alkış aldı. Atatürk İlkokulu anasınıfı öğretmeni yönetmen Elif Ruşen Taşkıran koordinesinde 23 kişilik ekiple sahnelenen ve çoğunluğu öğretmen, lise öğrencisi ve lise mezunu öğrencilerin yer aldığı “Mihriban” adlı üç perdelik komedi oyunu, trajikomik bir şekilde kadına şiddet, çok evlilik, aile içi şiddet ve cinsel ayırımcılık konularını işledi.