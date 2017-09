Kulp’ta ‘Gaziler Günü’ etkinliği

Kulp’ta, “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle, Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Hüsamettin Ürkmez, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Jandarma Üst Teğmen Selçuk Erdoğan, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanmasından müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanını verilmiş ve bu vesileyle bugün Gaziler Günü olarak arz edilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kiriz sağlamış, zaferden zafere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu’da, Kore’de, Kıbrıs’ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla geçmiştir. Türk milletin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişten edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek olumlu günlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatılmaktadır. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağında kanlarını akıtan Türk tarihine altın sayfalar yazan gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yükseltmek, onlara minnet, şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir” dedi.

Kutlama programı İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gazilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.