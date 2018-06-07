Kulp’ta yıldırım düşmesi sonucu 5 hayvan telef oldu

Olay, Kulp ilçesine bağlı Yuvacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mükail Baran’a ait hayvanların açık arazide otlatılması sonucu hayvanların üzerine yıldırım düştü ve sürüde bulunan 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Baran, “Her zamanki gibi büyükbaş hayvanlarımızı köyümüz yakınlarına otlatmaya çıkardık. Yağmur aniden bastırınca sürünün üzerine yıldırım düştü. Yakınlarda bir başka hayvanlara çobanlık yapan köylülerimizden Yaşar Baran’ın bize haber vermesi sonucu olay yerine gittik, ağaçların altında yana yana duran beş adet büyükbaş hayvanıma yıldırım çarpması sonucu telef olmuştu. Maddi açısında zararımız meydana geldiği için Kulp İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaata bulunarak zarar ziyanımın tepsinin yapılmasını talep ettim. Müracaatım üzerine veteriner hekimler yerleşim yerimize gelerek zarar ziyanımı tespit ettiler, mağdur durumdayım zaten aile geçimlerimizi hayvancılık yaparak sağlamaya çalışıyorduk. Bir de beş adet büyük baş hayvanımın telef olmasıyla ciddi anlamda sıkıntı içerisine girdim ve başımıza gelen bu olay ekonomik olarak bizleri çok kötü etkiledi. İlgili kurumlardan mağduriyetimizin giderilmesi noktasında yardım bekliyoruz” dedi.