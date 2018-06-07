Kulp’un kitap kurtları ödüllerini aldı

Kulp’ta en çok kitap okuyan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Merkez Yeni Mahalle’deki bir halı sahada düzenlenen törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Kaya, “Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan ‘Kulpun Kitap Kurdu Geleceğin Umudu’ adlı proje kapsamında en fazla kitap okuyan öğrencilerimize hak ettikleri ödülleri vermek için bu gün burada toplandık. Toplum olarak dünya üzerinde iyi, güzel bir yer edinmek istiyorsak okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak, eleştirmek ve bilim öğretmek zorundayız. Kitapla yetişen nesiller başarı dolu iyi bir geleceğe doğru koşan ve özgürleşen insanoğlu olacaktır. 4 ay boyunca devam eden projemizden aldığımız veriler gösteriyor ki emeğimizin karşılığını almış bulunuyoruz. Umut ediyorum ki projemiz bu başarısını koruyup artırarak devam edip gelenekselleşecektir” dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu ise, “Dört ay önce ilçemizde başlatmış olduğumuz proje kapsamında en fazla kitap okuyan siz sevgili öğrenci kardeşlerimize, projemizin başında taahhüt etmiş olduğumuz bisiklet ödüllerini dağıtım töreninde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Projemizin memleketimize, milletimize, eğitim camiamıza öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri verildi.