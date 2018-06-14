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14 Haziran 2018 10:47

Lice Belediyesinden bayram öncesi gıda denetim seferberliği

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bayram öncesi unlu ve şekerli mamuller başta olmak üzere gıda ürünlerinin denetimi yapıldı.

Lice Belediyesinden bayram öncesi gıda denetim seferberliği

14 Haziran 2018 10:47


Lice İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle vatandaşların çokça tükettikleri et ürünleri, süt ürünleri, tatlı, şekerleme ve baklava üretim ve satış yerlerini sıkı denetledi. Lice Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, denetimler esnasında, işyerindeki lavabo, banyo, personellerin kılık kıyafetleri ve kişisel temizlik konularında uyarılarda bulunuyor. Ayrıca işyeri sahiplerine eksikliklerin giderilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Denetimlerde tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden ürünlere çöp depolama sahasında bertaraf edilmek üzere tutanaklarla el konularak iş yeri hakkında cezai işlem uygulanıyor.


Lice Belediyesi, bayramlarda satış sirkülasyonun fazla olduğu ve havaların sıcak olması ile birlikte riskli gıda ürünü sınıfında bulunan et ve et ürünleri ile birlikte tatlı, çikolata ve şekerleme gibi gıda maddelerinin alımında dikkatli davranılması, ürünün üretim ve son kullanma tarihine bakılarak alınması konusunda vatandaşları uyardı.




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