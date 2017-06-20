Lice’deki operasyonda 2 terörist yakalandı

Dünkü operasyonlarda 1’i yaralı iki teröristin yakalandığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin yakalanması maksadıyla 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00’dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek birlik operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “19 Haziran 2017 Pazartesi günü icra edilen temas araması faaliyeti esnasında, Lice ilçesi Türeli köyü Kalkanlı mezrası mülki sınırları içerisinde iki farklı yerde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 1’i yaralı 2 terörist sağ olarak yakalanmış, Bağlan köyü mücavir alanında, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 15 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirilmiş, Lice ilçesi Yolçatı köyü kırsal alanında saat 14:40 sıralarında bir grup terörist ile sağlanan teması müteakip, çıkan silahlı çatışma neticesinde yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 personel ise hafif şekilde yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek oluşturulan 28 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde, 92 araç ve 445 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 şahıs, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır” denildi.

Teröristlere ait 3 mağara 8 sığınak yerle bir edildi

5 köy ve 4 mezrada toplam 75 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyetinin icra edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda bölücü terör örgütü işbirlikçisi olarak faaliyet yürüten 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, BTÖ mensupları tarafından bombalı araç eylemlerinde kullanılabileceği değerlendirilen terk edilmiş vaziyette, mavi renkli plakası olmayan aracın şase numarasından yapılan sorgulamasında İngiltere plakalı olduğu tespit edilmiş, terk edilmiş Honda marka araç Lice İlçe Jandarma komutanlığına çekici marifeti ile getirilmeyi müteakip muhafaza altına alınmıştır. Bölücü tüerör örgütü mensuplarına ait 3 mağara, 8 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet BİXİ makineli tüfek, 2 adet tabanca, 8 adet el bombası, 6 adet muhtelif şarjör, 32 adet muhtelif fişek, 11 adet tabanca susturucusu, 24 adet mutfak tüpü, 100 kilogram Amonyum Nitrat, 2 adet fünye, 2 adet jeneratör, 6 adet el telsizi, 32 adet büyük pil, 20 adet uyku tulumu, 2 adet hücum yeleği, 10 adet leşker kıyafeti, 750 kilogram civarında gıda ve tıbbi malzemeler ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiş, bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir. 767 kilogram kubar, 488 kilogram toz olmak üzere toplam 1 ton 255 kilogram uyuşturucu maddesi ile 963 bin 406 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”