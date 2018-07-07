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07 Temmuz 2018 13:20

Lice’nin çehresi parklarla güzelleşiyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri mevsimlik çiçek ekimi ve rulo çimlerle Lice’nin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Lice’nin çehresi parklarla güzelleşiyor

07 Temmuz 2018 13:20


Lice Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Lice hedefi doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında tamamlanan 10 parkta hazır rulo çim serim çalışmasını gerçekleştiriyor.


Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Lice’nin çehresini parklar ile güzelleştireceklerini dile getirdi. Çelik "Lice genelinde çocukların rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynamaları için ilçede 10 ayrı noktada yapılan parklara 6 bin 500 metrekare alanda çim serimi ve sulama çalışmalarının yapıldı, parkların düzenli aralıklarla temizliğini ve mevsimlik çiçek ve ağaç ekiminin gerçekleştirildik” dedi.




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