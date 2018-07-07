Lice’nin çehresi parklarla güzelleşiyor

Lice Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Lice hedefi doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında tamamlanan 10 parkta hazır rulo çim serim çalışmasını gerçekleştiriyor.

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Lice’nin çehresini parklar ile güzelleştireceklerini dile getirdi. Çelik "Lice genelinde çocukların rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynamaları için ilçede 10 ayrı noktada yapılan parklara 6 bin 500 metrekare alanda çim serimi ve sulama çalışmalarının yapıldı, parkların düzenli aralıklarla temizliğini ve mevsimlik çiçek ve ağaç ekiminin gerçekleştirildik” dedi.