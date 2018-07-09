Lice’nin ilk modern taziye evi temeli atıldı

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, yapımına başlanan taziye evi projesinin temel atma törenine katıldı.

Temel atma törenine Kaymakam Abdulkadir Çelik katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Çelik, Belediyeciliğin sadece yol yapımı ve kentin temizliği olmadığını, bunun yanında halkın manevi ihtiyaçlarını da karşılamak gerektiğini ifade etti. Çelik, ”Taziye kültürü büyüklerimizden bize kalan bir mirastır. Bizler de bu değeri gelecek nesillere aktararak yaşatılmasını amaçlıyoruz. Lice’de modern anlamda bir taziye evine ihtiyaç vardı. Bu anlamda halkımızdan gelen talepleri değerlendirerek Müminağa mahallemizde modern bir taziye evi inşaatına başladık. 900 Metrekare Kurulu alana sahip olacak olan taziye evinin içerisinde kadın ve erkekler için ayrı salon, gasil hane, morg ve kuran kursu yer alacak. En kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.” dedi.