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24 Kasım 2017 14:28

Liv Suit Hotel’den öğretmenlere özel gece

Diyarbakır’da ‘24 Kasım Öğretmenler’ günü nedeni ile Liv Suit Hotel’de öğretmenlere özel program düzenlenecek.

Liv Suit Hotel’den öğretmenlere özel gece

24 Kasım 2017 14:28


Diyarbakır’ın gözde otelleri arasında yer alan Liv Suit Hotel, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü unutmadı. Canlı müzik başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin de olacağı bir gece düzenleyeceklerini belirten Liv Suit Hotel Genel Müdürü Ferman Zaman, “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki öğretmenlerimiz çok zor şartlar altında görev yapıyor. Öğretmenlik sabır isteyen bir meslek ve gönlünde eğitim aşkı olanlar bunu layıkıyla yapabilir. Bu ülkenin gelecek nesilleri öğretmenlerimizin onlara sunacağı eğitimle şekillenecek. O yüzden öğretmenlik kutsal bir meslek. Biz de bu kutsal vazifeyi yapan öğretmenlerimiz için bir gece tertip ettik. Gönüllerince eğlenecekleri bir gece olacak” dedi.




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