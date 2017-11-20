Uzun yıllar bakımsızlıktan dolayı madde bağımlılarının yuvası haline gelen ve vatandaşların kullanmaya korktuğu alt geçitin yenilenerek halkın kullanabileceği bir duruma getirilmesi vatandaşlardan büyük taktir aldı. Duvarları, kaldırımları, altyapısı yenilenen, yaya geçidi ışıklandırarak aktif hale getirilen ve iki tarafının dış cephelerine kentin tarihi figürleriyle süslenen alt geçit vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ve Bağlar ilçelerini birbirine bağlayan, üzerinden tren geçen ve kentin ilk alt geçidi olarak bilinen Ofis alt geçidi yenilendi. Önceden duvarları dökülen, tavanında çatlamalar meydana gelen, sıvaları dökülen ve yaya alt geçidi madde kullanıcıların meskeni haline gelen alt geçitte, duvarlar, kaldırımlar, altyapı yenilendi, yaya geçidi ışıklandırarak aktif hale getirildi ve iki tarafının dış cephelerini kentin tarihi figürleriyle süslendi. 20 yıl sonra tam anlamıyla bir yenileme çalışması gerin alt geçidin, çevre düzenlemesi ve ışıklandırması büyük beğeni topladı. Kent ile özdeşleşen tarihi surların burçları, Ulucami, Dörtayaklı Minare, Malabadi Köprüsü, Ongözlü Köprü ve Surp Giragos Kilise çanın figürlerini kullanarak süslenen cepheler, gece ışıklandırma sisteminin devreye girmesiyle adeta hayat kazanıyor.

“20 yıldan bu yana çalışma görmedi”

Alt geçidin dününden bugününü özetleyen Diyarbakır Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Şair Süleyman Aydın, “20 yıl önce yapılan alt geçit Ofis semtini Bağlar’a bağlayan cadde olarak hizmet vermeye başladı. O dönemin belediye başkanı Ahmet Bilgin bakım yaptı fakat sonrasında bıraktığı köprü hiçbir çivi çakılmadan hizmet vermeye devam etti. Sağlıksız koşullarda insanlar ve araçlar buradan geçtiler. Bakım yapılmadı, boyaları döküldü. Vatandaşların kullandığı yaya alt geçidi uyuşturucu kullananların uğrak yeri oldu. Tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıkları bir yer oldu. 20 yıldan bu yana kesinlikle hizmet babında hiçbir çalışma burası görmedi” dedi.

“Görsel bir ziyafet şöleni”

20 yıl sonra ilk defa alt geçide bir bakım yapıldığı kaydeden Aydın, şunları söyledi:

“İlk defa Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, gelir gelmez kentin her yerinde olduğu gibi buraya da el attı. Burada hizmet ve çalışmalarını sürdürdü. Pırıl pırıl, gıcır gıcır bir alt geçit hem vatandaşlara hem de araçlara hizmet etmek üzere oluşturuldu. Diyarbakır dışında gelen bir kişi buradan geçtiği zaman gideceği istikameti bile bilmiyordu. İnsan Diyarbakır’ın içerisinde olduğunu bilmezse kesinlikle buranın halinden haberdar değildi. Dolayısıyla burayı projelendiren, bu çalışmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı çok iyi şeyler yaptı. Görsel olarak da bir ziyafet şöleni diyebileceğimiz, Diyarbakır’ın tarihi yerlerini resmetti. Buradan geçen bu resimleri, güzellikleri görünce Diyarbakır’ın tarihi yerlerine gidip, gezmek babında anlayışa sahip olacaktır. En azından buradan gelen, geçen bir insan Diyarbakır’ın tarihini de bilmek suretiyle Diyarbakır’ın tarihi yerlerini gezecektir. Turizme de bir katkısı olacaktır.”