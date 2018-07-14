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14 Temmuz 2018 13:33

"Millet olarak bizim için söz konusu vatan ve ezan ise gerisi teferruattır"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, 15 Temmuz 2016 günü, Türkiye Cumhuriyetine, vatanın birliğine, bütünlüğüne, demokrasiye ve milli iradeye karşı hain FETÖ terör örgütü ve onun uzantıları tarafından bir darbe girişimi yapıldığını belirterek, milletin dik duruşu ile bu hainlere fırsat verilmediğini söyledi.


14 Temmuz 2018 13:33


Hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanının çağrısı ile meydanları dolduran, vatanı ve milleti için canını feda etmekten çekinmeyen halkın, bu hainliğe, iç ve dış mihraklara gereken cevabı verdiğini belirten Budak, "15 Temmuz darbe girişimi sıradan bir darbe girişimi olmayıp Türkiye’ye karşı yapılan bir işgal hareketidir. Bu işgal hareketi Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran, kendisini tankın önüne atacak kadar vatanına milletine sevdalı olan kardeşlerimizin dik duruşu sonucu amacına ulaşamamıştır. Neticede bu ülke üzerinde hain planlara kuranlar, milletin iradesi, dik duruşu karşısında kendi tuzaklarında boğulmuş, milletin iradesinin üstünde irade olmadığı, olamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Millet olarak; söz konusu vatan ve ezan ise gerisinin teferruat olduğunu, böyle durumlarda hiçbir ayrım gözetilmeksizin nasıl bir araya gelindiğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz demokrasinin zaferi, milletin büyük destanıdır. Tankın tüfeğin değil halkın zaferidir ve halkın onurlu gecesidir. 15 Temmuz millet iradesinin vücut bulduğu gündür ve Bir milletin yiğitlik destanını yeniden yazdığı gecenin adıdır" dedi.


Süleyman Serdar Budak, hain darbe girişiminde şehadet şerbeti içen şehitleri, gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını de belirterek, verdikleri mücadeleden dolayı daima rahmet, şükran ve minnetle andıklarını söyledi.




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