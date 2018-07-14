MİT tarafından istihbarat verilen bölgede Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede huzurun sağlanması için operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 10 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 320 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet araç telsizi, 2 adet el telsizi, 2 adet pusula, 2 adet ses kayıt cihazı, 2 adet hafıza kartı, 3 adet not defteri ile örgütsel doküman, 14 adet büyük boy pil bloğu, 1 adet telsiz mikrofonu, 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet şemsiye, 1 adet panço, 7 adet kişisel bakım aparatı, 1 adet koli bandı, 1 adet küçük tüp, 100 kilogram un, 5 kilogram çay, 15 kilogram helva, 15 kilogram ayçiçek yağı, 15 kilogram zeytin, 6 kilogram kahvaltılık çikolata, 6 kilogram reçel, 5 kilogram salça, 10 kilogram peynir ve 25 kilogram çay şekeri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı uyarınca, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) timince, tüp ve yaşam malzemeleri emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiş, diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.