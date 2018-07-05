Mükelleflere ‘yapılandırma’ uyarısı

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Ömer Bilgiç, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMM), Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileri, grup müdürleri ve birim amirlerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Baysal, “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına” ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini belirterek, “Söz konusu kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiştir. Gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla, beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736, 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir” dedi.

Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz’a kadar Vergi Dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğine dikkat çeken Baysal, “Ayrıca, matrah artırımı için başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 tarihidir. Mükelleflerin söz konusu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları kendi menfaatlerine olacaktır” diye konuştu.